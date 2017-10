Actualidade

A Mota-Engil divulgou que, após a obtenção de todas as autorizações, a Lineas - Concessões de Transportes concluiu hoje a alienação à Globalvia Inversiones das suas participações na SCUTVIAS, MRN-Manutenção de Rodovias e PORTVIAS.

A transação, efetuada com base na data de referência de 31 de dezembro de 2016, implicou uma avaliação do ativo agora alienado de 75 milhões de euros, indica a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com esta operação, refere, "fica mais próxima a alienação total dos ativos da área de negócios de concessões de transportes cujo processo se iniciou em setembro de 2015".