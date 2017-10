Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou hoje ser "prematuro", "descabido" e do domínio da "especulação" falar numa aliança com o CDS para as próximas eleições legislativas regionais, em 2019.

"Nós, neste momento, temos de olhar para o desenvolvimento do próprio quadro político nacional e regional e seria especulação e descabido estarmos a traçar cenários", disse Miguel Albuquerque aos jornalistas, à margem da cerimónia de tomada de posse nos três novos elementos do executivo madeirense, no Funchal.

O social-democrata fez uma remodelação governamental, tendo criado uma vice-presidência que tem como responsável Pedro Calado. Paula Cabaço e Amílcar Gonçalves, também hoje empossados, são os responsáveis, respetivamente, pelas secretarias do Turismo e Cultura, e dos Equipamentos e Infraestruturas.