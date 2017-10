Incêndios

O presidente da Câmara de Tondela defendeu hoje que é urgente reparar os danos causados pelos incêndios no aterro sanitário do Planalto Beirão, que trata anualmente 120 mil toneladas de resíduos de 19 municípios de três distritos.

"Temos aqui uma situação do ponto de vista ambiental que é muito crítica e tanto eu como os meus colegas autarcas não nos cansamos de apelar para a situação de urgência que se impõe. Do ponto de vista ambiental, há danos que têm de ser imediatamente reparados", alertou José António Jesus.

A unidade de tratamento integrado de resíduos sólidos da Associação de Municípios do Planalto Beirão, no concelho de Tondela, é um dos maiores aterros sanitários do país, com uma área de 12 hectares, e "sofreu todas as consequências possíveis do incêndio".