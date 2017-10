Incêndios

A Quercus considerou hoje que a reforma florestal do Governo é um passo que deveria ir mais além, prevendo um cadastro rigoroso, um ordenamento da floresta baseado em espécies autóctones e uma nova guarda-florestal para fiscalizar.

"As medidas do Governo vão no bom sentido, mas não vão resolver o problema da floresta, porque é preciso tomar mais medidas, porque é um problema estrutural do território e socioeconómico", disse à Lusa o coordenador da Quercus para as florestas, Domingos Patacho, salientando que é preciso mais do que aprovar leis na Assembleia da República, que depois "não se conseguem implementar no terreno", e mudar assim o paradigma, minimizando o problema dos incêndios.