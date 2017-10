Actualidade

O coordenador do grupo que apresentou a proposta de criação de uma Ordem dos Técnicos de Saúde foi hoje surpreendido com o chumbo da iniciativa no parlamento, por ter recebido "uma convergência de posições" para a sua aprovação.

João José Joaquim, da Associação Portuguesa de Licenciados em Farmácia, uma das 15 organizações que compõem o Fórum Tecnologias da Saúde, recebeu hoje com "surpresa" o chumbo no Parlamento, afirmando estranhar a posição do PSD, que reprovou a iniciativa.

"Estamos a trabalhar neste processo há sete anos e tínhamos uma convergência de posições para a aprovação da criação da ordem, tanto do PS como do PSD", disse à Lusa.