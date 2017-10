Incêndios

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência Lusa fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que tal aconteça.

A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária, saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das necessidades básicas da população", como água e luz.