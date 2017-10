Incêndios

A Câmara de Arganil está a recolher fruta, legumes e pomadas para queimaduras para as vítimas dos incêndios neste concelho do interior do distrito de Coimbra.

"Após levantamento no terreno, das necessidades das populações", o município de Arganil constatou que "há alguns bens necessários não listados" em comunicações anteriores, indicando que está a aceitar, no seu Centro de Recolha de Bens para as vítimas dos Incêndios, fruta, legumes e pomadas para queimaduras.

O centro de receção de bens funciona no centro multiusos, na Cerâmica Arganilense, naquela vila, entre as 09:00 e as 20:00 (ao domingo encerra às 13:00), adianta a autarquia, num apelo divulgado hoje.