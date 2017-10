Actualidade

O vencedor do Prémio Leya deste ano, João Pinto Coelho, manifestou-se surpreendido pela atribuição do prémio, sobretudo porque "ainda não tinha recuperado" da boa aceitação que o seu primeiro romance teve, afirmando que a "sensação é muito boa".

"Eu acho que ainda não estou a recuperar bem da surpresa daquilo que aconteceu com 'Perguntem a Sarah Gross', para levar logo com esta surpresa a seguir", afirmou o autor à Lusa, a propósito da atribuição do prémio ao seu segundo romance, "Os loucos da rua Mazur".

"Perguntem a Sarah Gross", o primeiro romance de João Pinto Coelho, de 55 anos, arquiteto e investigador do Holocausto, foi finalista do Prémio Leya em 2014.