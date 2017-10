Incêndios

O presidente da Câmara de Viana do Castelo vai propor à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a criação de um Fundo de Solidariedade Autárquico para apoiar os municípios afetados pelos fogo e, em nome do concelho, disponibilizou 100 mil euros.

"Este fundo será alocado à ANMP que deverá transferir as verbas para as autarquias afetadas este ano pelos incêndios, destinando-se a financiar a reconstrução de habitações e infraestruturas municipais destruídas. Viana do Castelo disponibiliza 100 mil euros para este Fundo de Solidariedade Autárquica", afirmou o autarca socialista no discurso de tomada de posse do novo mandato autárquico.

"O nosso país tem hoje feridas muitas graves, muitas pessoas desalojadas, muitas casas queimadas, empresas e infraestruturas municipais danificadas", disse, adiantando ter já comunicado ao primeiro-ministro a intenção de propor a criação daquele fundo, arrancando um forte aplauso aos cerca de 300 pessoas que assistiam à sessão.