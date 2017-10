Actualidade

A Segurança Social pagou em setembro prestações de desemprego a 188.969 beneficiários, mais 3.496 (1,9%) do que em agosto, mas menos 33.172 (14,9%) do que em setembro de 2016, segundo os dados hoje divulgados.

De acordo com os dados estatísticos disponibilizados no portal da Segurança Social, no nono mês deste ano foram processadas 188.969 prestações de desemprego, quando em agosto tinham sido processadas 185.473, naquele que foi o número mais baixo desde janeiro de 2002.

Mas, em termos homólogos, houve um recuo significativo, de 222.141 beneficiários (setembro de 2016) para 188.969 beneficiários (setembro de 2017).