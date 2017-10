Incêndios

O Movimento de Cidadãos Por Uma Estrela Viva anunciou hoje que vai realizar no sábado, na cidade de Seia, uma concentração e uma marcha solidária para "sarar feridas" e homenagear as vítimas da tragédia.

Segundo os promotores, a concentração está agendada para as 18:00, para o largo do Município de Seia, seguindo-se uma marcha solidária até ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Seia, no distrito da Guarda.

Depois do que aconteceu com os incêndios, que originaram consequências que vão ficar "na memória para sempre", os organizadores referem que é tempo de, num esforço coletivo, "reerguer" a montanha e construir o futuro.