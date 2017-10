Actualidade

Um menino de quatro anos morreu e os pais e uma irmã ficaram gravemente feridos na sequência do despiste do automóvel onde seguiam, hoje, em Moura (Beja), disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O despiste ocorreu ao quilómetro 52 da Estrada Nacional 385, na freguesia de Sobral da Adiça, concelho de Moura, e o alerta às autoridades foi dado cerca das 12:50, indicaram as fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e do Comando Territorial de Beja da GNR.

Segundo a fonte da GNR, os três feridos graves são um homem, de 23 anos, uma mulher, de 26 anos, e uma bebé, de um ano, respetivamente pai, mãe e irmã da vítima mortal.