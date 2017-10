Incêndios

Os incêndios florestais que deflagraram no domingo em várias zonas do país provocaram 44 mortos, disse hoje à Lusa a adjunta do comando nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

Segundo a mesma fonte, esta vítima mortal estava internada no hopital de Coimbra, mas não foi revelado qual o seu concelho de origem.

O último balanço, feito pela ANPC na quinta-feira à tarde, dava conta de 43 vítimas mortais.