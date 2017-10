Actualidade

A seleção portuguesa de futebol feminino sub-19 venceu hoje a congénere cipriota por 7-0, em Mangualde, e selou o apuramento para a Ronda de Elite de qualificação para o Euro2018 da categoria.

Joana Martins apontou um 'hat-trick', aos 47, 63 e 81 minutos, o último de grande penalidade, com Inês Macedo (56 e 90+3), Constança Silva (76) e Diva Meira (44) a completarem o marcador.

A formação lusa somou seis pontos com a vitória, à semelhança da Noruega, que goleou a Irlanda do Norte pelo mesmo resultado, com as duas formações a apurarem-se para a próxima fase.