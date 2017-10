Incêndios

Empresas e cidadãos que foram vítimas dos incêndios de domingo constituíram uma associação que vai ser criada no sábado, em Oliveira do Hospital, e que suscita adesões em vários municípios da região.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a comissão instaladora da Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal informa que a apresentação pública do novo "movimento cívico" vai realizar-se, às 15:00, no pavilhão da empresa CSA, junto à empresa têxtil J. Guerra.

Esta unidade fabril, que empregava mais de 50 pessoas e que foi umas das instalações industriais destruídas pelo fogo, localiza-se na zona industrial de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, e foi visitada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira.