Catalunha

Perto de 1.200 empresas iniciaram o processo para retirarem a sede social da Catalunha em menos de três semanas de crise política, desde o referendo sobre a independência, indicam dados divulgados hoje pelo registo comercial espanhol.

Entre 02 de outubro, o dia a seguir à consulta popular que tinha sido considerada ilegal pela justiça espanhola, e quarta-feira, dia 19, 1.185 empresas deslocalizaram a sede social da Catalunha.

Na quarta-feira, dia 19, atingiu-se um pico com 268 transferências, no dia em que Madrid confirmou a sua intenção de suspender parcialmente a autonomia da Catalunha, com os dirigentes separatistas da região a ameaçarem declarar unilateralmente a independência.