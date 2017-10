Governo

Rosa Lopes Monteiro vai substituir Catarina Marcelino como secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, enquanto Carlos Miguel se manterá secretário de Estado das Autarquias Locais, de acordo com a página da Presidência da República.

Estes dois secretários de Estado sob tutela do novo ministro Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, também tomarão posse no sábado de manhã, pelas 09:30, no Palácio de Belém, juntamente com os novos ministros.

IEL // JPS