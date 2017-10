Governo

O secretário de Estado da Autarquias Locais vai passar a estar integrado no Ministério da Administração Interna, enquanto a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade passará para tutela da ministra da Presidência.

Estes dois secretários de Estado eram, até agora, tutelados pelo ministro Adjunto do primeiro-ministro, Eduardo Cabrita, que assumirá no sábado as funções de ministro da Administração Interna.

O novo ministro Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, ficará estritamente com competências políticas, sem secretários de Estado sob sua tutela.