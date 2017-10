Actualidade

O treinador Sérgio Conceição disse hoje que não houve qualquer problema com Iker Casillas e foi apenas uma opção técnica ter trocado o guarda-redes espanhol por José Sá no encontro contra o Leipzig, na Liga dos Campeões de futebol.

Sem revelar se José Sá vai manter a titularidade, o técnico, que quer dar uma resposta "cabal" no próximo jogo, com o Paços de Ferreira, garantiu, em conferência de imprensa, que a equipa está preparada e consciente de que apenas a vitória interessa e que o "melhor onze" vai entrar em campo, desvalorizando a polémica gerada em torno da baliza.

"Em relação àquilo que foi a escolha do último jogo, foi opção técnica. Sempre disse que todos os jogadores do plantel estão à disposição e em condições de competir por um lugar na equipa. Isso foi muito falado, das restrições do FC Porto na quantidade dos jogadores. Essa opção técnica tem a ver com duas ou três características que acho fundamentais, relacionadas com o adversário, com as características do jogador, da semana de trabalhos... Foi isso, pura e simplesmente", começou a explicar o treinador visivelmente irritado com todas as notícias que têm vindo a público.