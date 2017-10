Actualidade

(CORREÇÃO) Estoril, Lisboa, 20 out (Lusa) - O Estoril Praia somou hoje a oitava derrota consecutiva, ao perder em casa com o Boavista, por 3-0, no jogo de abertura da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Num encontro entre duas equipas que vinham de eliminações na Taça de Portugal, perante equipas do Campeonato de Portugal, os 'axadrezados' marcaram por Carraça (20 minutos), Rui Pedro (33) e Kuca (90).

O Boavista, que somou o quarto encontro sem perder no campeonato, subiu ao oitavo posto, com 13 pontos, enquanto o Estoril Praia, que sofreu a oitava derrota consecutiva - sexta na I Liga, mais uma na Taça de Portugal e outra na Taça da Liga --, se mantém no último lugar, com seis pontos. (Corrige no terceiro parágrafo o número de derrotas consecutivas do Estoril Praia no campeonato)