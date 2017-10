Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou cinco mortos e treze feridos graves entre as 08:00 de sexta-feira e as 00:40 de hoje, em acidentes de viação nas estradas nacionais, consideranto tratar-se de "um dia trágico".

Fonte do Comando Geral da GNR disse à agência Lusa que o acidente mais grave ocorreu em Moura, no distrito de Beja, onde um menino de quatro anos morreu e os pais e uma irmã ficaram gravemente feridos após o despiste do automóvel onde seguiam.

O despiste ocorreu ao quilómetro 52 da Estrada Nacional 385, na freguesia de Sobral da Adiça, concelho de Moura, pelas 12:45 de sexta-feira. Os feridos graves são um homem, de 23 anos, uma mulher, de 26 anos, e uma bebé, de um ano, respetivamente pai, mãe e irmã da vítima mortal.