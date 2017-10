Actualidade

O Partido Comunista Chinês (PCC) destacou hoje o seu compromisso com a salvaguarda da unidade, respeitando a diversidade étnica do país, com o objetivo de conquistar o desenvolvimento e prosperidade comuns.

"Não queremos deixar ninguém para trás na prosperidade. Precisamos de permanecer juntos", afirmou o vice-ministro executivo do Departamento da Frente Unida do PCC, Zhang Yijiong, numa conferência de imprensa, no âmbito do XIX Congresso do partido.

Segundo Zhang, o regime incentiva todos os grupos étnicos a "desempenhar o seu papel" no país, o que permite que todos os grupos minoritários trabalhem conjuntamente pela prosperidade e crescimento da China.