Incêndios

O Governo prepara-se para aprovar hoje, em Conselho de Ministros, um reforço do envolvimento das Forças Armadas no combate aos incêndios, e uma revisão do modelo de Proteção Civil, concentrando-a mais na defesa das pessoas e povoações.

Estas são duas medidas que, de acordo com fonte do executivo, deverão sair da reunião extraordinária de hoje do Conselho de Ministros, que se inicia às 10:30 na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Segundo a mesma fonte, o Governo pretende efetuar uma "reforma sistémica" na prevenção e combate aos incêndios florestais, passando a Proteção Civil a "concentrar-se mais na defesa das pessoas e das povoações".