Revolução russa

A Rússia de Vladimir Putin programou algumas dezenas de iniciativas destinadas a assinalar os 100 anos da Revolução de Outubro de 1917, mas centradas no signo da "concórdia nacional" para evitar "ódio e ressentimentos" ligados ao passado.

A reconstituição do assalto ao Palácio de Inverno em Petrogrado pelos bolcheviques, num espetáculo em "três dimensões" programado para 25 de outubro no atual Museu Hermitage de São Petersburgo (a antiga Petrogrado e depois Leninegrado), constitui um dos pontos altos das celebrações dos 100 anos da Revolução de Outubro (25 de outubro no antigo calendário, 07 de novembro no atual).

As efemérides, organizadas pela Sociedade de História da Rússia e que pretendem abranger o período entre 1917 e 1921, revelam a preocupação de "evitar polémicas", tendo sido excluídos do comité organizador representantes dos partidos políticos, como revelou um artigo do jornal Moskovski Komsomolets.