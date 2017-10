Actualidade

A agência de notação financeira Moody's desceu o 'rating' da dívida pública de Angola de B1 para B2, mantendo-a num nível de classificação altamente especulativo, decisão justificada com o fraco crescimento económico do país e a escassez de divisas.

A descida no 'rating' da dívida soberana de Angola, acrescida de uma previsão de evolução que passa de negativa para estável, foi comunicada na sexta-feira à noite, com a Moody's a apontar ainda previsões de alta inflação, cortes no investimento público e um sistema bancário "fraco".

"Angola ainda enfrenta o difícil desafio da diversificação, longe da sua forte dependência do petróleo", escreve a agência de notação, ao justificar a descida de mais um nível no 'rating' da dívida emitida pelo Estado angolano.