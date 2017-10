Actualidade

Várias pessoas ficaram feridas hoje na cidade alemã de Munique devido a um ataque com uma faca por um homem que fugiu depois do crime, de acordo com as forças de segurança locais.

"Um dispositivo policial está instalado na praça Rosenheimer Platz. O agressor feriu várias pessoas com uma faca", afirmou a polícia local na sua conta do Twitter às 09:30 locais (08:30 em Lisboa).

Numa série de mensagens divulgadas esta manhã, a polícia apelou à população para ficar em casa e evitar a área do ataque, enquanto o atacante está em fuga, e relatou que todos os agentes disponíveis estão envolvidos na operação para encontrar o homem.