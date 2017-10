Autárquicas

O único presidente de Câmara do país eleito pelo partido Nós, Cidadãos! admitiu hoje que tem pela frente o desafio de lutar pelo "ressurgimento" do concelho de Oliveira de Frades, que foi fustigado pelas chamas na última semana.

"Já fomos fazendo algumas diligências nestes últimos oito dias e nem sempre foi fácil lidar com o desalento de uma comunidade, mas é certa em nós uma vontade enorme de trabalhar em prol do ressurgimento do nosso concelho. Temos um concelho para reerguer e apelo à união de todos", sustentou Paulo Ferreira.

Durante a cerimónia de tomada de posse, o novo presidente da Câmara de Oliveira de Frades (distrito de Viseu), eleito a 01 de outubro, aludiu aos desafios que tem pela frente, agora com a acrescida responsabilidade de tentar reverter as consequências do incêndio do dia 15 de outubro.