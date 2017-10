Actualidade

O número de mortos no ataque de sexta-feira a uma mesquita xiita em Cabul subiu para 56 e o de feridos para 55, entre várias mulheres e crianças, informou hoje o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Hedayatullah Hafiz.

À agência noticiosa EFE, o porta-voz confirmou que 56 afegãos morreram e 55 "fiéis que estavam a rezar ficaram feridos", estando três mulheres entre as vítimas mortais e outras três entre os feridos.

"Também há crianças entre as vítimas", acrescentou Hafiz.