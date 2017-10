Actualidade

O 'wild card' português Vasco Ribeiro foi hoje relegado para a repescagem do Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial de surf, pelo sul-africano Jordy Smith, segundo do 'ranking'.

Na quinta bateria da primeira ronda, o campeão do mundo de juniores em 2014 e semifinalista da prova penicheira em 2015 somou 3,64 pontos (0,57 e 3,07), insuficientes perante os 9,2 (5,17 e 4,03) de Smith, que se qualificou para a terceira eliminatória, enquanto o brasileiro Italo Ferreira, com 2,04 (1,17 e 0,87), vai acompanhar o português na repescagem.

Além de Jordy Smith, também os australianos Julian Wilson, Matt Wilkinson, Ethan Ewing e Josh Kerr avançaram diretamente para a terceira ronda, fase à qual o brasileiro Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014 e atual terceiro do 'ranking', vai tentar chegar, na repescagem, depois de ter sido derrotado por Kerr, apesar de ter protagonizado a onda mais bem pontuada até ao momento (7,67).