Actualidade

A polícia alemã deteve um suspeito ligado ao ataque a seis pessoas ocorrido hoje em seis locais da cidade de Munique e que provocou ferimentos ligeiros em pelo menos quatro pessoas.

"O suspeito no momento é apenas isso, um suspeito", afirmou o porta-voz da polícia de Munique, Marcos da Gloria Martins, numa conferência de imprensa na qual ressalvou ser agora necessário confirmar se o suspeito é mesmo o autor do ataque, concretizado com uma faca.

O representante pediu que a população permaneça em alerta até que a identidade seja confirmada.