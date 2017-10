Catalunha

O secretário para a Organização do Podemos, Pablo Echenique, disse hoje que o partido está "em choque" perante "a suspensão da democracia na Catalunha", afirmando-se convicto que esta região "continuará a fazer parte de Espanha".

"Estamos em choque pela suspensão de democracia não só na Catalunha mas no conjunto de Espanha, porque a Catalunha faz parte de Espanha e continuará a fazer", declarou, falando logo a seguir ao presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, que anunciou as medidas decididas pelo executivo de Madrid em relação à Catalunha.

Echenique acusou o Partido Popular (no Governo) de "tentar empurrar a Catalunha para fora" de Espanha.