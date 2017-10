Catalunha

O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, apelou hoje para que as empresas e os depósitos bancários deixem de sair da Catalunha, assegurando que a situação na região de vai normalizar.

"Peço que não saiam mais empresas, nem depósitos" porque "isto vai-se arranjar sem mais dano para ninguém. Podemos estar tranquilos", disse Rajoy depois de apresentar as medidas para repor a ordem constitucional na Catalunha.

Na conferência de imprensa depois do Conselho de Minitros extraordinário que aprovou as medidas a aplicar no âmbito do artigo 155.º da Constituição para intervir na Catalunha, Ragoy também assegurou que se vai "trabalhar pela normalidade, pela concórdia e pela boa convivência".