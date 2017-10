Catalunha

A secretária-geral da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), um dos partidos que apoia o governo catalão, classificou hoje de "golpe de Estado" a decisão de Madrid de assumir a gestão corrente do executivo regional.

"Temos um mandato democrático e legal que suporta tudo o que temos feito desde 27 de setembro de 2015. O Governo espanhol faz um golpe de Estado contra uma maioria legal e democrática", disse, na sua conta de Twitter, a responsável da ERC (republicanos de esquerda), Marta Rovira.

Por sua parte, a primeira secretária da mesa do parlamento regional e deputada da ERC, Anna Simó, referiu, também através do Twitter: "Não nos dobrarão", após terem sido anunciadas, pelo presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, as medidas adotadas no âmbito da aplicação do artigo 155.º da Constituição espanhola.