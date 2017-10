Catalunha

O Partido Popular (PP) pediu hoje aos espanhóis que confiem na atuação do Governo, que está "carregado de razão" ao ter decidido aplicar o artigo 155.º da Constituição para devolver "a legalidade constitucional e estatutária" à Catalunha.

O coordenador-geral do PP, partido no poder em Espanha, Fernando Martínez-Maíllo, sublinhou que o executivo de Madrid está a cumprir a sua "obrigação" de devolver a legalidade.

Segundo o responsável, o Governo central conta com o apoio dos partidos PSOE e Cidadãos, que, juntamente com o PP, representam quase 75% dos eleitos no parlamento espanhol.