Catalunha

O partido independentista catalão Candidatura de Unidade Popular (CUP) declarou hoje que a Catalunha está a ser alvo de uma intervenção, mas não está vencida, rejeitando recuar na luta pela independência da região.

"Intervencionados, mas nunca vencidos! Unidade popular para a República agora. Nem um passo atrás. Sem medo", expressou a CUP (esquerda radical), através da sua conta na rede Twitter.

Esta foi a primeira reação da CUP após o anúncio, pelo presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, sobre a decisão de assumir a gestão corrente do executivo regional da Catalunha, o que inclui a competência de dissolver o parlamento regional e convocar eleições no prazo de seis meses.