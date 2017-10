Actualidade

Nenhum cidadão português está entre os feridos de um ataque concretizado por um homem com uma faca contra várias pessoas, hoje de manhã, em Munique, Alemanha, disse à Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

De acordo com a fonte do gabinete de José Luís Carneiro, a informação foi confirmada pela rede consular portuguesa junto das autoridades alemãs.

A polícia alemã deteve um suspeito ligado ao ataque a seis pessoas ocorrido hoje em seis locais da cidade de Munique e que provocou ferimentos ligeiros em pelo menos quatro pessoas.