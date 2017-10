Incêndios

O CDS-PP quer que as fases de combate aos incêndios e respetiva disponibilização de meios sejam adaptadas às condições meteorológicas e também defende a criação de uma unidade de missão que ajude os lesados das zonas ardidas.

"É evidente que as fases de prontidão de meios relacionadas com o correr do calendário já não fazem sentido, elas têm de ser flexíveis e estar relacionadas com as condições meteorológicas que em cada momento se verificam, em cada zona do país", afirmou hoje, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, a líder centrista, Assunção Cristas.

Assunção Cristas falava à margem do Conselho Nacional do CDS, que foi marcado para a análise dos resultados deste partido nas últimas eleições autárquicas, mas que, tendo em conta os acontecimentos nacionais relacionados com os incêndios, acabou por ter a questão dos fogos como ponto inicial.