Incêndios

O Montepio está interessado em ser "um parceiro ativo" na reflorestação da região Centro, afetada por grandes incêndios nos últimos meses, disse hoje o presidente da instituição, António Tomás Correia.

"A reflorestação vai implicar muita coisa. É um processo moroso e muito complexo e, com certeza, o Montepio estará interessado na reflorestação de toda a região Centro e não deixará de ser um parceiro ativo, atento e tão determinante quanto possível no encaminhamento dessa reflorestação", afirmou o presidente da Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), que falava à agência Lusa à margem da conferência "Re-nascer - Depois das Cinzas", que decorre hoje na Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, em Pedrógão Grande.

Segundo Tomás Correia, o papel poderá passar por "aportar meios financeiros" e mobilizar os voluntários dentro do Montepio e "todo um conjunto de estruturas do movimento associativo a que o Montepio pertence".