Incêndios

O "tempo quente e seco", previsto para a próxima semana, oferece as "condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais", alertou hoje a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Num "aviso à população", emitido hoje, a ANPC afirma que "devido ao agravamento das condições meteorológicas, com uma subida da temperatura", reúnem-se as "condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais".

A ANPC refere as previsões do Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), segundo as quais, "a partir de amanhã, domingo, 22 de outubro, e até ao final da semana", há "um período de tempo seco e subida de temperatura, para valores acima da média para esta época do ano".