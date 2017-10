Incêndios

A Câmara de Nelas apelou hoje para a suspensão de doações na sequência dos incêndios de domingo e segunda-feira, já que o material doado é suficiente para as necessidades identificadas.

"Caros munícipes e amigos do concelho de Nelas: neste momento, os bens doados a este município são já suficientes para suprir as necessidades já identificadas, motivo pelo qual solicitávamos que suspendessem as vossas doações no sentido de que os recursos até agora obtidos possam ser eficazmente aplicados", segundo uma nota de imprensa da autarquia.

Caso seja necessário, a Câmara voltará a recorrer aos "generosos préstimos" dos doadores, que, numa altura com esta, têm feito toda a diferença".