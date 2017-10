Incêndios

O risco de incêndio volta a aumentar a partir de hoje e permanecerá até, pelo menos, até quarta-feira, devido à previsão de tempo seco e subida de temperatura, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O risco de incêndio volta a aumentar já a partir de dia 21, e pelo menos até dia 25 de outubro", lê-se no comunicado do IPMA, que precisou que, entre domingo e quarta-feira, prevê-se um "novo período de tempo seco, sem precipitação".

A partir de domingo "deverá ocorrer uma subida gradual dos valores da temperatura do ar", prevendo-se que os valores da máxima fiquem acima dos valores médios para a segunda quinzena de outubro "na generalidade do território, com valores que a partir de dia 24 deverão atingir no máximo 25° a 30°C".