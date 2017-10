Actualidade

A coordenadora bloquista criticou hoje o Governo por ainda não ter avançado com o projeto de renegociação da dívida pública por medo da reação violenta da "ortodoxia europeia", avisando que o executivo se obriga a metas do défice contraproducentes.

Durante o discurso na sessão de abertura da cimeira europeia "Plano B", que até domingo decorre em Lisboa, Catarina Martins recordou que foi feito um relatório com especialistas do BE, do PS, do Governo e até independentes, tendo-se chegado a "um projeto de reestruturação, de renegociação da dívida pública junto dos credores institucionais que permitiria baixar a dívida pública para 90% do PIB".

"Projeto que é consensual em largos setores, que não coloca verdadeiramente grandes problemas e que mesmo assim não avança porque o Governo português teme que a ortodoxia europeia reaja de forma violenta e não quer mexer em nada. A cada dia que nós não mexemos em nada, fica tudo pior", criticou.