Catalunha

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se esta tarde em Barcelona contra a decisão do Governo de intervir na Catalunha e pela libertação de dois líderes da região presos por suspeitas de sedição.

O presidente do Governo regional, Carles Puigdemont, todos os membros do seu executivo e outros dirigentes regionais catalães estiveram na concentração com o lema "Em defesa dos direitos e liberdades".

Os presentes gritaram palavras de ordem a pedir a "independência" e a "liberdade" da Catalunha e tinham bandeiras e cartazes a condenar aquilo que consideram ser uma atitude contra os valores democráticos por parte de Madrid.