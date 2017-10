Actualidade

A populista Aliança dos Cidadãos Descontentes (ANO), do milionário Andrej Babis, deverá ganhar as eleições na República Checa com cerca de 32% dos votos, seguida da formação de extrema-direita SPD, indicam dados ainda provisórios.

A ANO, que centrou a sua campanha na luta contra a corrupção, contra o acolhimento de migrantes e a zona euro, obteve 31,69% dos votos, quando estão apurados 63% dos votos.

O movimento de extrema-direita SPD (Democracia Direta e Liberdade), liderado por Tomio Okamura, está em segundo lugar com 11,30 por cento.