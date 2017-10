Actualidade

O Feirense colocou hoje um ponto final numa série de quatro derrotas consecutivas na I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Rio Ave por 1-0, num acidentado encontro da nona jornada.

Luís Rocha apontou, aos 13 minutos, o único golo do encontro, para, aos 36, ser expulso pelo árbitro portuense Rui Oliveira, que também mostrou o vermelho a dois forasteiros, a Bruno Teles, aos 54, e Marcão, aos 75.

Com este resultado, o Feirense, que também acabou com nove, devido à lesão de Luis Henrique, aos 89 minutos, subiu, provisoriamente, ao nono lugar, com 11 pontos, contra 14 do Rio Ave (sexto), que falhou um penálti aos 40, por Pelé.