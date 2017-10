Actualidade

O treinador do Benfica reforçou hoje a confiança no guarda-redes da equipa principal de futebol Mile Svilar e recusou que haja tratamento diferenciado em relação a Bruno Varela, que perdeu a titularidade após um lance infeliz no Bessa.

"O Svilar é o guarda-redes que nos dá o que queremos neste contexto de jogo. Tem uma grande leitura de jogo, capacidade de tirar profundidade ao adversário e é rápido a decidir nos lances de um contra um. Mais erro menos erro, é o jogador que nos dá o que queremos", afirmou Rui Vitória, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro de domingo com o Desportivo das Aves, da nona jornada da I Liga, respondeu a sete perguntas durante a conferência de imprensa, três das quais relativas à baliza, que vai continuar a ser defendida pelo jovem de 18 anos, apesar do erro que ditou a derrota diante do Manchester United, na quarta-feira (1-0), na Liga dos Campeões.