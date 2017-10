Incêndios

O Governo vai avançar com a implementação de biorrefinarias e continuar com o desenvolvimento de centrais de biomassa por todo o país, de forma a valorizar a recolha de resíduos florestais, anunciou hoje o ministro da Economia.

"A recolha de resíduos florestais é uma necessidade e reforça a segurança das florestas", afirmou Caldeira Cabral, no âmbito de uma conferência de imprensa sobre a reunião extraordinária de hoje do Conselho de Ministros, destinada a aprovar medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais, bem como reparação dos prejuízos, e que decorre na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

O plano nacional para a implementação de biorrefinarias vai depender "essencialmente de fundos estruturais", disse o governante, referindo que ainda não é possível prever qual a verba necessária.