Incêndios

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande destacou hoje as "medidas musculadas" que o Governo anunciou hoje, recordando que a mesma situação não se verificou aquando do incêndio de Pedrógão Grande.

"Houve músculo. Houve medidas musculadas, que são medidas de emergência, mas com músculo financeiro. Aqui, não houve. Não houve em Pedrógão", disse à agência Lusa a presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), Nádia Piazza.

Para a responsável da associação, as mesmas medidas de apoio financeiro hoje anunciadas em Conselho de Ministros deveriam "ter acontecido" aquando do incêndio de Pedrógão Grande, fogo que resultou na morte de 64 pessoas.