Catalunha

A presidente do parlamento catalão, Carme Forcadell, acusou hoje, em Barcelona, o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, de ter "ultrapassado todos os limites" com o anúncio de "um golpe de estado de facto".

Numa declaração feita depois de Madrid ter apresentado as medidas concretas para restaurar a legalidade na Catalunha, Forcadell defendeu que a decisão do Governo espanhol não tem "legitimidade política" nem "o apoio de uma maioria dos catalães".

"Os que enchem a boca falando da Constituição, caíram na mais flagrante inconstitucionalidade ao pretender suspender a democracia na Catalunha", disse a presidente do parlamento regional.