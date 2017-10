Actualidade

O Vitória de Setúbal somou hoje o segundo triunfo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Marítimo por 3-1, em encontro da nona jornada.

A formação insular adiantou-se no final da primeira parte, aos 45+2 minutos, por Gamboa, mas, aos 65, Fábio Pacheco foi expulso, e, contra 10, os locais deram a volta, com tentos de João Teixeira, aos 78, Gonçalo Paciência, aos 90+1, e João Amaral, aos 90+7.

Com este resultado, os sadinos subiram, provisoriamente, ao 10.º lugar, com 10 pontos, contra 16 do Marítimo, que se mantém, para já, no quarto posto.